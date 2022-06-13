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Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince Tuşba ilçesinde dün saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Van Valiliğinin koordinasyonunda aralarında inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve mimarların bulunduğu 18 kişiden oluşan 9 ekip, Tuşba ve Muradiye ilçelerine bağlı Ermişler, Esenkoç, Kuşçu, Akçift, Bağdaşan, Karaağaç, Derebey ve Yukarı Gölalan mahallelerinde inceleme yaptı.

Evleri tek tek kontrol eden ve vatandaşlarla görüşen ekipler, tespit ettikleri hasarları raporladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, kentte meydana gelen depremin hemen ardından ekiplerin bölgelere yönlendirildiğini anlattı.

Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu aktaran Balcı, oluşturulan ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

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AA / Necat Hazar - Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tuşba AFAD Van Güncel Haberler

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