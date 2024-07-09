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Van'ın Özalp ilçesinde derenin taşmasıyla zarar oluştu

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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan sağanak sonucu derenin taşmasıyla yol, köprü ve dere yataklarında zarar meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Van'ın Özalp ilçesinde derenin taşmasıyla zarar oluşan yol, köprü ve dere yataklarında onarım çalışması başlatıldı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak, derenin taşmasına yol açtı.

Taşkın nedeniyle mahalledeki bazı ev ve ahırlar su içinde kaldı, yol, köprü ve dere yatakları zarar gördü.

Bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu mahallede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Özalp Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle muhtarı Yılmaz Gökdere, AA muhabirine, derenin taşmasıyla oluşan selden 10 hanenin etkilendiğini söyledi.

Dere yatağındaki menfezin yenilenmesi gerektiğini belirten Gökdere, "Dün akşam saatlerinde mahalleyi sel bastı ve vatandaşlarımız perişan oldu. Parktan geçen derede yapılan menfez tıkandığı zaman taşkınlar oluyor. Derenin ıslahı ve menfezlerin yükseltilmesi için talepte bulunuyoruz. Ekiplerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Evi zarar gören Çetin Taytaş ise "Ciddi bir zararımız yok ama dört bir yanımız çamur oldu. Belediye ekipleri de dün akşamdan beri bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Özalp Van Çevre Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

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