Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk gölette boğuldu

Van'ın Özalp ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk hayatını kaybetti. Jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.