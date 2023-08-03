Üye Girişi
Haberler

Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk gölette boğuldu

Güncel Haberler

Van'ın Özalp ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk hayatını kaybetti. Jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Van'ın Özalp ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

Çubuklu Mahallesi'nde sulama göletine serinlemek için giren Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (16) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, suda yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaştı.

Cesetler Van'daki Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yakınları olay yerine geldi.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Jandarma Özalp Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title