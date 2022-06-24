Van'ın Özalp ilçesinde 1500 ton arpa hasadı bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'ın Özalp ilçesinde 1500 ton arpa hasadı bekleniyor

AA - Hakan Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Van'ın Özalp ilçesinde 1500 ton arpa hasadı bekleniyor

Özalp ilçesinde çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumundan 1500 ton rekolte bekleniyor.

Özalp ilçesinde çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumundan 1500 ton rekolte bekleniyor.

Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında ilçedeki 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu desteği verdi.

Destekten yararlanan çiftçilerin traktörlerle sürdükleri tarlalara ektiği arpa tohumları, kısa sürede yeşererek başak vermeye başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, ekili alanları gezerek çiftçilerle bir araya geldi.

Bir ay sonra ürünlerin hasadının başlayacağını belirten Nasır, "İlçemizde tarımsal ve hayvansal üretimi artırmaya, geliştirmeye ve çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimize devam edeceğiz. Dağıttığımız 100 ton arpa tohumu başak ve boy verdi. Tarlalarda verim şu anda çok iyi. Dağıttığımız tohumlardan 1500 ton verim bekliyoruz." diye konuştu.

Tekiner de çiftçilere dağıtan arpa tohumunun tarlalardaki veriminin sevindirdiğini ifade etti.

Çiftçi Mahmut Gürsel ise desteklerinden dolayı Nasır'a teşekkür ederek, "Bu yıl 1 ton arpa tohumu desteği aldım. Tarladaki verim çok iyi. 1'e 15 verim bekliyoruz. Bu tür desteklerin devamlı olmasını istiyoruz." dedi.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık Özalp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title