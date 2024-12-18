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Van'ın Muradiye ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
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Muradiye ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, gençlerin yüzme sporuyla tanışması ve eğitimi için hizmete girdi. Kaymakam Melih Aydoğan, havuzun başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Van'ın Muradiye ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılan 25 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip 5 kulvarlı havuz, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Havuzda ayrıca "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimleri de verilmeye başlandı.

Kaymakam Melih Aydoğan, yarı olimpik yüzme havuzunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçede çocukları ve gençleri yüzme sporuyla tanıştıracaklarını belirten Aydoğan, havuz sayesinde başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yüzme Antrenörü Meryem Karasu ise "İlçemizde yeni açılan havuzda 6-14 yaş arasındaki erkek ve kız öğrencilerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Kurslarımız ücretsizdir. İlçemizdeki tüm çocuklarımızı buraya bekleriz." diye konuştu.

Programa kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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