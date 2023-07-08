Üye Girişi
Haberler
Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalları ve göletler temizlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalları ve göletler temizlendi

Güncel Haberler

Van'ın Muradiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmayan sulama kanalları ve göletler temizlendi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin daha verimli hizmet alabilmesi için kırsaldaki sulama kanalları ve göletleri temizledi. Ayrıca su kaybı yaşanan gölette yenileme çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde kullanılmayan sulama kanalları ve göletler temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yürüttüğü projelerle bölgenin tarım ve hayvancılığına desteğini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin daha verimli hizmet alabilmesi için kırsaldaki sulama kanalları ve göletleri temizliyor.

Muradiye ilçesine bağlı Devetaş, Yakıncak ve Kandahar mahallelerinde atıl durumda bulunan sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

Göletlerin içindeki yabani otları, çamur ve balçığı temizleyen ekipler, Açıkyol Mahallesi'nde de su kaybı yaşanan gölette yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Muradiye Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title