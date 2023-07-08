Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalları ve göletler temizlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmayan sulama kanalları ve göletler temizlendi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin daha verimli hizmet alabilmesi için kırsaldaki sulama kanalları ve göletleri temizledi. Ayrıca su kaybı yaşanan gölette yenileme çalışmaları devam ediyor.