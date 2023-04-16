Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'IN İRAN SINIRINDA 5 METREYİ AŞAN KARLA MÜCADELE

Güncel Haberler

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, mezra ve aynı güzergahta bulunan karakol ile askeri üs bölgesinin 5 metreyi aşan kardan kapanan yolu, 4 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, mezra ve aynı güzergahta bulunan karakol ile askeri üs bölgesinin 5 metreyi aşan kardan kapanan yolu, 4 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan mezra, karakol ve askeri üs bölgelerin yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 500 rakımda bulunan askeri üs bölgenin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda mezra, karakol ve üs bölgelerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title