VAN'IN İRAN SINIRINDA 5 METREYİ AŞAN KARLA MÜCADELE

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, mezra ve aynı güzergahta bulunan karakol ile askeri üs bölgesinin 5 metreyi aşan kardan kapanan yolu, 4 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, mezra ve aynı güzergahta bulunan karakol ile askeri üs bölgesinin 5 metreyi aşan kardan kapanan yolu, 4 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan mezra, karakol ve askeri üs bölgelerin yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 500 rakımda bulunan askeri üs bölgenin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda mezra, karakol ve üs bölgelerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)