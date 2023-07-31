Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu Belediyesi karşısındaki bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel