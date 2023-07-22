Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, metruk bir yapıda düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 düzensiz göçmen ve göçmenleri sakladıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.