Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı ve bu kişileri sakladığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.