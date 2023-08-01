Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı ve bu kişileri sakladığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evde düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 10 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel