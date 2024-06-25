Van'ın Gürpınar ilçesinde yayla yolları kar nedeniyle açıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasında kar temizleme çalışması yaptı ve yaylalara ulaşımı sağladı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan kente 135 kilometre uzaklıktaki Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.
Bölgede 2 iş makinesi ve 4 personelle yürütülen çalışmayla yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.