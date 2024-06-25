Üye Girişi
Haberler

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayla yolları kar nedeniyle açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasında kar temizleme çalışması yaptı ve yaylalara ulaşımı sağladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan kente 135 kilometre uzaklıktaki Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

Bölgede 2 iş makinesi ve 4 personelle yürütülen çalışmayla yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Van Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title