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Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yaylaların yolu açıldı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde, kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan Çalyan ve Faraşin yaylalarının yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yaylaların yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Faraşin yaylalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları kardan temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu Mahallesi Atabinen mezrası sakinlerinden Cezvet Elmas, yakın zamanda hayvanlarını yaylaya çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yayla yolunun açılmasına sevindiklerini belirten Elmas, görevlilere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Senar Dolaz ise "Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyor. Biz de sıkıntı yaşanmaması için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle 2 gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamladık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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