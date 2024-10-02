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Van'ın Gürpınar İlçesinde Domuz Sürüsü Görüntülendi

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Van'ın Gürpınar ilçesine inen domuz sürüsü, öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Elaçmaz Mahallesi yakınlarında hareket eden sürü, görenlerde şaşkınlık yarattı.

Domuz sürüsü böyle görüntülendi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesine inen domuz sürüsü cep telefonuyla kaydedildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi yakınlarına kadar sürü halinde hareket eden domuz sürüsü görüldü. Durumu fark eden öğrenciler, öğretmenlerine haber verip bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Domuz sürüsünü gören öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Van'ın Gürpınar İlçesinde Domuz Sürüsü Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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