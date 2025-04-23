Van'ın Erciş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Erciş'te gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanak nedeniyle asfalt çökerken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.
Sağanak nedeniyle Sahilkent Mahallesi'nde asfaltın bir kısmı çöktü, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel