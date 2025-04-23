Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Van'ın Erciş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Van'ın Erciş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanak nedeniyle asfalt çökerken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.

Sağanak nedeniyle Sahilkent Mahallesi'nde asfaltın bir kısmı çöktü, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.