Van'ın Erciş ilçesinde kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kadirasker Mahallesi'nde rahatsızlanan 77 yaşındaki kalp hastası kadın, karla kapalı olan yoldan dolayı hastaneye götürülemeyince yetkililerden yardım istendi. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yol açıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı ve hasta ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kalp hastası kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin kırsal Kadirasker Mahallesi'nde rahatsızlanan 77 yaşındaki kalp hastası Gerez Yıldız'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan sağlık görevlileri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansa taşınan hasta, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.