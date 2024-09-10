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Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 10 bin metrekare alana inşa edilecek fabrikanın temel atma töreninde konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, söz konusu yatırımın yöre insanına istihdam olanağı sağlanacağını söyledi.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), 10 bin metrekare alana inşa edilecek fabrikanın temel atma töreninde konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, söz konusu yatırımın yöre insanına istihdam olanağı sağlanacağını söyledi.

Fabrikanın tam kapasiteye ulaşması halinde yüzlerce kişinin iş imkanına kavuşacağını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemize bu yatırımı sağlayan Nihat Körpe Bey başta olmak üzere emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. Buraya birçok yatırımcı bekliyoruz. OSB'deki yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Başta doğalgaz olmak üzere burada bazı eksikliklerimiz var. Erciş OSB'yi doğalgaza kavuşturduktan sonra burada bir talep patlaması olacağını düşünüyoruz."

Yatırımcı Nihat Körpe de İstanbul Başakşehir'de 7 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada günlük yaklaşık 11 bin parça tekstil ürünü ürettiklerini belirtti.

Ürünlerin büyük bölümünü yurt dışına gönderdiklerini anlatan Körpe, şunları kaydetti:

"Açacağımız bu fabrikada da yıllık 250-260 bin kot üretmeyi hedefliyoruz. Kot olarak pantolon, ceket, yelekle tişört üreteceğiz. 10 bin metrekarede temelini attığımız Merko Tekstil Fabrikası, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk etapta 400 personelle başlayacağız. Allah nasip ederse 800'e kadar çıkmayı hedefliyoruz. 2 yılda üretimimizi daha da artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada üretilen ürünlerin de tamamı yurt dışına gönderilecek."

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ekonomi Güncel Erciş OSB van

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