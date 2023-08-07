Üye Girişi
Haberler

Van'ın Erciş ilçesinde 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Jandarma Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title