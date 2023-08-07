Van'ın Erciş ilçesinde 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.