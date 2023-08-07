Van'ın Erciş ilçesinde 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.