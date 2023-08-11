Van'ın Erciş ilçesinde 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan operasyonda, 237 kök Hint keneviri ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Erciş ilçesinde Jandarma sorumluluk sahasında bulunan tarlada kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyonda, 237 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel