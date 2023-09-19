Van'ın Edremit ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ticari taksi refüje çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ş.İ yönetimindeki 65 T 3009 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN