Van'ın Edremit ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde, refüjdeki ağaca çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan 34 NA 0460 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak karşı şeride devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel