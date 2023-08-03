Van'ın Edremit ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.