Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile cip çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Elmalık yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 AAD 514 plakalı otomobil ile WN IE 1201 plakalı cip, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN