Van'ın Edremit ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki alt geçitte sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 NU 294 plakalı minibüs, 38 F 0018 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel