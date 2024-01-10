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Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte ilçede beyaz bir görüntü oluştu. Hava sıcaklığında da hissedilir bir düşüş yaşandı. Edremit Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Edremit Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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