Van'ın Edremit ilçesinde iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu

Van'ın Edremit ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre, yangın, ilçenin Süphan Mahallesi'ndeki Vangölü Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Serhat Sipal isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açarken, çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. - VAN