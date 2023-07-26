Van'ın Edremit ilçesinde hükümlü yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Edremit'te yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.