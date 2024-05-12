Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Karların ermesi ve yağışlarla debisi artan şelale, yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan şelalede, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Aileleriyle şelalenin aktığı alana gelen vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğrafladı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Alper Çolak, Erzurum'dan geldiğini belirterek, "Şelalenin bu kadar gür aktığını bilmiyordum. Arkadaşlarımla buraya geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum." dedi.