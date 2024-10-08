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Van'ın Dağlarında Eşsiz Kaya ve Ağaç Balı Avı

Van'ın Dağlarında Eşsiz Kaya ve Ağaç Balı Avı
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Van Çatak'ta arıcılık yapan Abdulvahap Semo ve kardeşleri, doğal ortamda kayalıklarda ve ağaçlarda buldukları çok özel kaya ve ağaç ballarını kilometrelerce yürüyerek topluyor. Elde ettikleri balı yurt içi ve yurt dışında sipariş veren müşterilerine gönderen arıcılara göre bu bal, az bulunduğu için özel ve değerli.

Van'da kovanlardan kaçan arıların dağlık alanlardaki kayaların oyuğuna ve ağaçların kovuğuna yaptığı yuvaları tespit etmek için kilometrelerce yürüyen arıcılar, elde ettikleri balı yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterilerine gönderiyor.

Bozulmamış doğası ve zengin florası ile öne çıkan Çatak ilçesinde arıcılık yapan "arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo ve kardeşleri, "kaya ve ağaç balı"na ulaşmaya çalışırken kullandıkları yöntemlerle dağcıları aratmıyor.

Kilometrelerce yürüyerek dağlık alandaki kayaların oyuklarını, ağaçların kovuklarını kontrol eden arıcı kardeşler, kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit ederek hasat döneminin gelmesini bekliyor.

Bu yıl da ilçe kırsalındaki kayalık alanda arıların yuva yaptığı yeri belirleyen Semo, ip kullanarak ulaştığı yuvada dumanla arıları uzaklaştırdıktan sonra petekleri bulunduğu yerden aldı.

Ayrıca ağaç kovuğundaki yuvanın ağzını da testere yardımıyla kesip içindeki petekleri toplayan Semo, elde ettiği balı kutulara doldurarak yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterileri için hazırladı.

"Çok özel bir bal"

Abdulvahap Semo, AA muhabirine, önceden tespit ettikleri kaya ve ağaç balını çıkarmak için bölgede zorlu bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Gerekli önlemleri alarak yuvalara ulaşıp petekleri topladıklarını anlatan Semo, şunları kaydetti:

"Kaya balının yerini kardeşlerimle önceden tespit etmiştik. Bazen de burada yaşayanlar bize yuvaların yeri noktasında bilgi veriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra bala ulaşıyoruz. Az çıktığı için çok özel bir bal. Kilogramını 10 bin liradan satıyoruz. Bu balın müşterileri hazır. Çoğu zaman az çıktığı için talebe yetişemiyoruz. Ağaçta tespit ettiğimiz yuvayı ise arılar bir kuş yuvasından girerek oluşturmuş. Ağaca zarar vermeden sadece ağız kısmını kesiyoruz. İçindeki balı aldıktan sonra arıları da bir kovana taşıyoruz. Daha sonra ağacın kovuğunu aynı şekilde kapatıyoruz."

Ağabeyi ile bölgede arıcılık yaptığını belirten Hadi Semo ise ailede üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüklerini dile getirdi.

Kovanlardan kaçan arıların yuvasını tespit etmek için bazen kilometrelerce yol katettiklerini söyleyen Semo, "Bu tür ballar genelde yüksek kesimlerde, riskli noktalarda oluyor. Biz de ona göre önlemlerimizi alıp balı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu balda hiçbir katkı maddesi olmuyor. Genellikle ilaç niyetine alınıyor." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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