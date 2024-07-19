Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanak nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Başeğmez Mahallesi'ne bağlı Sakızlı mezrasında etkili olan sağanak, kanalların taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu, bir evin bahçe duvarı ile bazı tarım arazileri zarar gördü.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde biriken su ve çamuru tahliye etti.