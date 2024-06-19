Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı
Van-Hakkari kara yolu Başkale ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirdi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet hastanesine kaldırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı.
Van- Hakkari kara yolu Başkale ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirdi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet hastanesine kaldırıldı.