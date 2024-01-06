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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan bir erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Hasta, ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 37 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Kara yoluyla ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntılı olması üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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