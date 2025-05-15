VAN'ın Başkale İlçesinde Mayıs Ortasında Kar Yağdı

VAN'ın Başkale İlçesinde Mayıs Ortasında Kar Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresi karla kaplandı. Mayıs ayında yağan kar, bölge halkını şaşırttı.

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Başkale ilçesinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar ile kısa sürede ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağları, beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 12 olduğu ilçede, mayıs ortasında yağan kar, bölge halkını şaşırttı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.