Van'ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Başkale'de gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
