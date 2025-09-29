Haberler

Van'ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Başkaale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem yapıldı.

