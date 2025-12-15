Haberler

Başkale'de dondurucu soğuklar; 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

Başkale'de dondurucu soğuklar; 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi 12 dereceye kadar düştü. Buz sarkıtları ve kapanan yollar, vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor.

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. İlçede hava sıcaklığı eski 12 dereceye kadar düşerken, evlerin çatılarında 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Van'ın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde 2 gün önce yağan kar, yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı sonrası kapanan 102 yerleşim yeri yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, bölgede dondurucu soğuklar da etkili olmaya başladı. Başkale ilçesinde geceleri hava sıcaklığı, eksi 12 dereye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte evlerin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaç dalları kırağı tuttu. İlçedeki caddeler de adeta buz pistine döndü.

'ÇOK ZORLANIYORUZ'

İlçede yaşayan Kiyasettin Bakışkan, soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek ilçesi Başkale'de havalar çok soğuk. Çatılarda buz sarkıtları oluşmuş. Sabahları araçlar çalışmıyor. Gece hava eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Soğuk nedeniyle çok zorlanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title