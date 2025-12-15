Başkale'de dondurucu soğuklar; 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. İlçede hava sıcaklığı eski 12 dereceye kadar düşerken, evlerin çatılarında 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Van'ın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde 2 gün önce yağan kar, yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı sonrası kapanan 102 yerleşim yeri yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, bölgede dondurucu soğuklar da etkili olmaya başladı. Başkale ilçesinde geceleri hava sıcaklığı, eksi 12 dereye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte evlerin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaç dalları kırağı tuttu. İlçedeki caddeler de adeta buz pistine döndü.

'ÇOK ZORLANIYORUZ'

İlçede yaşayan Kiyasettin Bakışkan, soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek ilçesi Başkale'de havalar çok soğuk. Çatılarda buz sarkıtları oluşmuş. Sabahları araçlar çalışmıyor. Gece hava eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Soğuk nedeniyle çok zorlanıyoruz" dedi.