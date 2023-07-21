Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN