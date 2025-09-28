Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı 799 çift ayakkabıyı bir yol kontrol noktasında ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
