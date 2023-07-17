Van'ın Başkale ilçesinde 6 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.