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Van'ın Başkale ilçesinde 6 kilogram esrar ele geçirildi

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Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine arazide arama yapan ekipler, 6 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuyla bağlantısı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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