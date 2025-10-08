Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.