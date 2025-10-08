Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.