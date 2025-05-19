Van'ın Başkale İlçesinde 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Van'ın Başkale İlçesinde 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Başkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Öğrenciler şiir okuyup halk oyunları sergileyerek bayrama renk kattı.

Van'ın Başkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, kapalı spor salonunda devam etti.

Okullarda eğitim gören öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve spor gösterileri yaptığı törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

19 Mayıs konulu resim sergisi ve kortej yürüyüşüyle sona eren törene, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Belediye Başkan Vekilli Bazi Botan, Cumhuriyet Savcısı Mert Akşaroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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