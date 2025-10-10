Haberler

Van'ın Başkale İlçesinde 106 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 106 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 106 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Özpınar Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 kilo 500 gram skunk, 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
