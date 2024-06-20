Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hasta ambulans helikopterle Van'a getirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 18 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde gözündeki travma nedeniyle tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.