Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı olan 59 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Solunum sıkıntısı olan 59 yaşındaki hastanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.