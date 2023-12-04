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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan Tahir Servet ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

4 Aralık 2023 20:17 Son Güncelleme: 20:18 Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Tahir Servet, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Servet, senkop (bayılma) şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede müdahalesi yapılan Servet'in, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Servet, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.