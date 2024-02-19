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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayeti olan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ve karın ağrısı şikayeti olan 58 yaşındaki hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, doktorlar tarafından ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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