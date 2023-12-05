Van'ın 7 Bin Seçmenli Mahallesinin Muhtarı Leyla Tanrıtanır, 4. Dönem İçin Hazırlanıyor

VAN'da 3 dönem tüm rakiplerine fark atıp, üst üstüne 7 bin seçmenli Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı olan Leyla Tanrıtanır (51), bu kez 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Esnaf ziyareti yapıp, 4'üncü dönem için kolları sıvayan Tanrıtanır, "Halkımızın bana sonsuz bir desteği var. Artık onların bir muhtar ablaları, muhtar anneleri gibi olduk; 'Leyla ablaları' oldum" dedi.

İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kentteki 4 kadın muhtardan biri olarak biliniyor. 2009'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin 'Kadından muhtar mı olur?' diye karşı çıktığı Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü aldı. 2019 yerel seçimlerinde de 3'üncü kez muhtar seçilen ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde mezun olan Tanrıtanır, başta kadınların sorunları olmak üzere birçok konu ile ilgili yoğun mesai harcıyor. Tanrıtanır, muhtarlık bürosuna gelen mahalleli ile sohbet edip, yakından ilgileniyor. 14 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, aynı zamanda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçim çalışmalarını esnaf ziyareti yaparak sürdüren Tanrıtanır, gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

'ARTIK MAHALLE SAKİNLERİM İLE AİLE OLDUK'

Leyla Tanrıtanır, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. O dönem, Van'ın tarihte ilk ve tek kadın muhtarı seçildim. 2014 yerel seçimlerinde ise bir kadın rakibim vardı. O dönemde de tekrardan rekor oyla seçilerek muhtar oldum. 2019 seçimlerinde de bir erkek rakibim çıktı. Bu kez de üçüncü kez muhtar seçildim. Tabii o dönemden bu yana yıllardır dur durak demeden hizmetlerime devam ettim. Yaptığım hizmetlerle de büyük gurur duyuyorum. Halkımızın bana sonsuz bir desteği var. Artık mahalle sakinlerim ile aile olduk" dedi.

'GURURLUYUM, MUTLUYUM'

31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlandığını vurgulayan Tanrıtanır, "Şu anda da dördüncü seçime hazırlık yapıyorum. Gururluyum, mutluyum. Bu kadar yıl yaptığım hizmetlerle taçlandırdığım için de onur duyuyorum. Dördüncü dönemde de aynı şekilde hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. 14 yıldır kadınlara, çocuklara yönelik hizmetler yaptık. Mahallemizdeki eksiklikle ilgili altyapı, üst yapı ve park sorunu olsun, birçok sorunumuzu giderdik. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ne olursa olsun bütün kesimlere yönelik çalışmalarımızı yürüttük. Mahalle sakinlerim artık 'muhtarım' deyip, yaklaşmıyor. Artık onların bir muhtar ablaları, muhtar anneleri gibi olduk; 'Leyla ablaları' oldum. Rabbi'm 2024 yerel seçimlerinde de bana başarıyı nasip etsin" diye konuştu.