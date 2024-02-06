Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili (2)

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 264 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kapanan 154 mahalle ve 110 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 45 santimetreye kadar ulaştığı Van'da; meteoroloji yetkilileri, sürücüleri ve vatandaşları çığ ve don olaylarına karşı uyardı.(DHA)