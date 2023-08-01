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Van İl Jandarma Komutanlığı Atlı Timi Vatandaşları Bilgilendirdi

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Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Atlı birlik, Mollakasım Plajı'nda devriye görevi yaparak vatandaşları boğulma tehlikesine karşı uyardı.

Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, plajda yaya ekiplerle devriye görevi yapan atlı tim, gölde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarına yönelik tedbirler almaya başladı.

Can kayıplarını önlemek amacıyla Mollakasım Plajı'nda devriye görevi görev yapan atlı birlik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

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