Van İl Jandarma Komutanlığı 199 internet sitesinin erişimini engelledi

Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren 199 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

VAN İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren 199 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, 1 Şubat ile 25 Mayıs tarihleri arasında zararlı içerikli internet sitelerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 80 müstehcen, 56 yasa dışı bahis, 50 dolandırıcılık yapan, 4 cinsel istismar yapan, 5 uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme yapan site ile 4 diğer suç içerikli paylaşımların olduğu internet sitelerinin tespit edildiği kaydedildi. Çalışma sonucunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu gereğince toplam 199 internet sitesine erişimin engellenmesinin sağlandığı belirtildi.