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Van Hudut Hattında Yasa Dışı Geçişte Metamfetamin Yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışan iki kişi engellendi ve yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini ve bölgede yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Politika Güvenlik 3-sayfa Türkiye Güncel İran Van

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