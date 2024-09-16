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Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddeler arasında 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar yer alıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar olmak üzere toplam 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Jandarmaya teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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